السيسي يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهد السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية.

وأكد الرئيس السيسي، في معرض برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة "يوم التأسيس السعودي"، على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك الشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

وأعرب السيسي عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار.

وتحتفي السعودية اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 (2 شعبان 1444 هجري)، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139 هجري الموافق لشهر فبراير من عام 1727، على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله، حيث تجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار "يوم بدينا" معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله حتى وقتنا الحاضر.