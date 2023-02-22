«كان يفكر في بوتين».. بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

التقطت عدسات الكاميرات لحظة تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجددا أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، مغادراً العاصمة البولندية وارسو.

وتعثر جو بايدن (80 عاما)، لفترة وجيزة، ووضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودا إلى الطائرة.

وتعد الواقعة هي الأحدث في سلسلة من تعثرات بايدن على سلم الطائرة، والتي كانت آخرها في يونيو الماضي، خلال طريقه إلى ‏ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما تعثر بايدن عدة مرات أثناء تسلقه السلم على متن طائرة قبل أن يسافر إلى جورجيا العام الماضي، الأمر الذي أرجعه البيت الأبيض إلى سرعة الرياح القوية.

وتعليقا على تعثرات بايدن المتتالية، سخر بعض النشطاء على تويتر قائلين إن الرئيس الأمريكي كان يفكر في نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تلك اللحظة، في إشارة إلى العلاقات المتوترة بين البلدين في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، تزايدت الشكوك حول الصحة العقلية والجسدية للرئيس الأمريكي، في حين أعلن البيت الأبيض، أن الفحوصات الطبية الروتينية كشفت أن بايدن بصحة "جيدة" و"يتمتع بالنشاط"، واعتبره الطبيب المختص بأنه "لائق للقيام بواجبات الرئاسة بنجاح".