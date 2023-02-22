شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تواجه محافظ القليوبية غدا للبت فى ملفات الرصف والتعويضات وتبطين الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدا الخميس، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ثلاثة اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة القليوبية، وذلك فى حضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب د. محمد عطية الفيومي، بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمي على البر الأيمن للرياح التوفيقي في نطاق محافظة القليوبية.

وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الطوخي، بشأن:

الأول: عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بناحية كفر حمزة – مركز الخانكة– محافظة القليوبية، وذلك لنزع ملكيتهم الخاصة لتوسعة طريق مصر – إسماعيلية الزراعي.

الثاني: تغطية ترعة كشمير في الجزء المار داخل الكتلة السكنية بقرية سرياقوس مركز الخانكة – محافظة القليوبية، والملاصق للطريق العمومي الرابط بين المرج وطريق ترعة الإسماعيلية الزراعي، حيث تأثر الطريق باختناقات مرورية نتيجة أعمال تطهير وتوسعة الترعة.

وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش، بشأن:

الأول: عدم استكمال تنفيذ أعمال مشروع تبطين الترع بمركزي بنها وكفر شكر محافظة القليوبية.

الثاني: استمرار مشكلة تخصيص قطعة أرض ملعب مركز كفر طحلة مركز بنها – محافظة القليوبية – وتراكم مديونياته التي وصلت إلى مبلغ 7 ملايين جنيه، حيث تم إبرام عقد إيجار عام 1984 لقطعة أرض مساحتها 11192م2 بين وزارتي (الشباب والرياضة، والموارد المائية والري) لإنشاء ملعب ومنذ ذلك الوقت تعاقبت مجالس إدارات مختلفة لمركز الشباب، وتم تقديم العديد من الطلبات لتخصيص الأرض لإنشاء مركز شباب يليق بخدمة قطاع كبير من أبناء المحافظة وبالفعل تم الموافقة على أحد الطلبات بالتخصيص وإسقاط المديونية، إلا أنه لم يتم استكمال الإجراءات.

الثالث: توفير الاعتمادات المالية وإصدار تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ أعمال التوسعات المطلوبة بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها محافظة القليوبية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات التي ترد إلى المستشفى من كافة أنحاء الجمهورية، حيث يتوفر داخل المستشفى وبجوارها مساحات تتسع لإنشاء مبنى أو أكثر.

الرابع: إحلال وتجديد مدرسة الشهيد حمدي أحمد الإعدادية المشتركة بساحل دجوي – مركز بنها – محافظة القليوبية،

وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش، بشأن:

الأول: عدم تشغيل مكتب بريد قرية فرسيس – مركز بنها – محافظة القليوبية - حتى الآن، وذلك بسبب البطء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء والمياه.

الثاني: تأخر إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي ومدينتي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية، خاصة مشروع الصرف الصحي بقرى وعزب الوحدة المحلية بقرية شبلنجة بالرغم من الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار ومحطة الرفع وتنفيذ خط الطرد بالقرية وعدم الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة المعالجة، والشبكات الفرعية للمنازل حتى الآن تسبب في تأخر البدء في تنفيذ أعمال تركيب وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي وتطوير ورصف الشوارع.

الثالث: ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقرى (شبلنجة – منية السباع – نقباس– كفر أبو زهرة)، وكذلك مشروع محطة مرشحة لمياه الشرب بقرية شبلنجة، حيث تم البدء في تنفيذ أعمالهما منذ أكثر من ست سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء منهما، وغياب الدور الرقابي للمحافظة عن متابعة المشروع أدى إلى تهالك الأعمال التي تم تنفيذها من البنية التحتية وخطوط الصرف وغرف التفتيش وإثارة شبهة إهدار المال العام.

الرابع: عدم كفاية المنتجات والسلع التي يتم إمداد الجمعيات التموينية بها في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالرغم من إعلان وزارة التموين عن قيامها باستخدام منافذها المتاحة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتقوم بالرقابة على الأسواق، وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لإقامة معارض لتوفير السلع الشعبية، وأهلاً رمضان، وغيرها من المعارض لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلا أن ذلك يتم وسط غياب الرقابة من مديرية وإدارات التموين والوحدات المحلية بمحافظة القليوبية.

الخامس: استمرار غلق المخابز الصادر لها قرارات إغلاق من مديريات التموين المختلفة، وخاصة بمحافظة القليوبية، وذلك بالرغم من حصولها على أحكام قضائية نهائية بأحقيتها في استئناف عملها.

وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن ضرورة مراجعة قيود الارتفاع بمنطقة بحري السكة الحديد بمدينة قليوب – محافظة القليوبية – حيث يتم إلزام المواطنين بإقامة المباني والمنشآت بارتفاعات لا تزيد على 6 أمتار، مع العلم أن هذه المنطقة داخل الكتلة السكنية وصادر بها تراخيص بناء بارتفاعات أكثر من ذلك حسب عرض الشارع.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله أحمد عبدالله ،بشأن إعادة النظر في الحيز العمراني الذي تم اعتماده لمركز ومدينة قليوب وخاصة قرية أبو سنة حيث تضمن المنازل القديمة فقط ولم يشمل إضافة أي مساحات جديدة، ولم يراعٍ التوسع العمراني للسكان بتلك القرى.

وتناقش اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبدالعزيز، بشأن:

الأول: معاناة المواطنين من نقل سوق الأحد بشبرا الخيمة إلى منطقة أم بيومي وسط الكتلة السكنية، حيث أدى ذلك إلى معاناة أهالي المنطقة وكافة الشوارع المحيطة، وكان من الأدعى إنشاء باكيات منظمة أسفل محور الفريق محمد العصار بدلاً من الانتشار العشوائي للباعة بالسوق وتأثير ذلك على حركة سير المواطنين والسيارات نتيجة التكدس وعدم تمكن أتوبيسات النقل العام من دخول المنطقة يوم الأحد.

الثاني: عدم تطبيق منظومة النظافة الجديدة بهدف التخلص من القمامة بمحافظة القليوبية وخاصة مدينة شبرا الخيمة حي (غرب – شرق) حيث يعاني المواطنين بهما من انتشار القمامة، وعدم التخلص منها بشكل علمي، وذلك بالرغم من استمرار الحملات لرفع القمامة من بؤر تجمعاتها.

وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجاهد نصار، بشأن:

الأول: ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة العامة للدولة لصالح مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وذلك لتطوير البنية التحتية المتهالكة وتجديد رصف الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية وتطوير منظومة النظافة والبيئة نظراً لانتشار أطنان القمامة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة، حيث إن الاعتمادات المالية المقررة للمدينة لا تلبي الاحتياجات المطلوبة لها.

الثاني: ضرورة سد العجز الشديد في أعداد (عمال النظافة – السائقين – الفنيين) العاملين بقطاع النظافة بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، ليتسنى القيام بتنفيذ أعمال جمع ونقل القمامة والمخلفات للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة في معظم مناطق شبرا الخيمة، فضلاً عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد أجورهم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على الصناديق الخاصة في صرف أجورهم والتي تتأخر لعدة أشهر.

الثالث: سوء حالة النظافة بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وعدم البدء في تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدينة اعتباراً من 1/1/2022 وحتى الآن بالرغم من انتشار وتراكم القمامة والمخلفات الصلبة بالشوارع ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين واستكمال أعمال التطوير بالمدينة.

ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش، بشأن:

الأول: تأخر تطبيق منظومة النظافة وتدوير المخلفات بمحافظة القليوبية بالرغم من قيام الدولة باعتماد المخصصات المالية اللازمة في هذا الشأن لصالح المحافظات، وقيام المحافظة بعقد جلسات واجتماعات متعددة بهدف معالجة تلك الأزمة إلا أنها لم تحقق الغرض من انعقادها حتى الآن وقد أصبحت تلك الأزمة تشكل خطورة داهمة على صحة وحياة المواطنين.

الثاني والثالث: تهالك بعض الشوارع الرئيسية بمدينة بنها – محافظة القليوبية – مثل شارع الترعة، شارع المقابر بأتريب والمتفرع منه الطريق المقابل لمسجد إبراهيم مرسي، وشارع خلف مديرية تموين القليوبية، وغيرهم من الشوارع الرئيسية التي تحتاج إلى إعادة رصف نتيجة تنفيذ أعمال البنية التحتية.