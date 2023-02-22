ارتفاع القتلى الفلسطينيين في نابلس إلى 10

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 10، خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إن القتلى مسنان، وفتى و7 شبان في العشرينات من أعمارهم، قضوا جراء إصابتهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه نابلس.

وأضافت، بأن أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا بجروح، بينهم عدد بحالة خطرة، إلى جانب عشرات آخرين بالاختناق.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت، أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلا يشتبه في تحصن عدد من النشطاء الفلسطينيين فيه.