ارتفاع القتلى الفلسطينيين في نابلس إلى 10

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وقالت الوزارة في بيان، إن القتلى مسنان، وفتى و7 شبان في العشرينات من أعمارهم، قضوا جراء إصابتهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه نابلس.
وأضافت، بأن أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا بجروح، بينهم عدد بحالة خطرة، إلى جانب عشرات آخرين بالاختناق.
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت، أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلا يشتبه في تحصن عدد من النشطاء الفلسطينيين فيه.
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