إعدام 3 إرهابيين وسجن 10 استهدفوا الجيش الأردني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة أمن الدولة في الأردن أمس بإعدام ثلاثة مدانين وسجن ثمانية آخرين حتى 20 عاما بقضية «خلية السلط الإرهابية» .

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أسدلت محكمة أمن الدولة الستار على فصول الجريمة التي استهدفت الأردن وقامت بها خلية إرهابية مكونة من 14 شخصا وأودت بحياة عدد من أبناء القوات المسلحة الأردنية، (الجيش والأجهزة الأمنية بمدينة السلط).

وطبقا للوكالة، عقدت المحكمة جلسة علنية برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، مشيرة إلى أن المحكمة برأت ثلاثة أشخاص من التهم المنسوبة إليهم في قضية الأعمال الإرهابية التي شهدتها مدينة السلط قبل نحو خمس سنوات، وحسب الوكالة، ستكون جميع الأحكام قابلة للتمييز بحق المتهمين المحالين أمامها بالدعوى المتعارف عليها بأحداث الأعمال الإرهابية في مدينة السلط.وقالت المحكمة «إن جسامة الأفعال التي قام بها المدانون والتي روعت المجتمع وهددته وأودت بحياة عدد من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جعلها ترتقي بالعقوبة إلى الحد الأعلى وتفريدها لعدد منهم تحقيقا للردع العام والخاص».

وكانت النيابة العامة العسكرية أسندت للمحكوم عليهم «تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية».

وأشارت الوكالة إلى أن «المتهمين كانوا يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم داعش في العراق والشام، ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع الله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصلهم من التنظيم».

واتفقوا حسب لائحة الاتهام، على «وجوب نصرة التنظيم وكانوا يجتمعون في جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية هدفها النيل من أمن واستقرار الأردن، وبث الذعر بين المواطنين الآمنين».