الجزائر توقف 8 داعمين للإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت السلطات الجزائرية أمس على 8 عناصر دعمت الجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر أنحاء البلاد. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها بأن هذه العمليات التي نفذت وأسفرت عن القبض على العناصر الإرهابية جاءت في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها.

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