18 متهما بتبييض الأموال في لبنان

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وذكرت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية على موقعها الالكتروني أمس، أن من بين الموقوفين موظف برتبة رئيس دائرة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أجرى الاستجواب أمس الأول.
وقالت مصادر قضائية «إن التحقيقات انتهت إلى صدور قرار بتوقيف اثنين منهم حضوريا، وثلاثة غيابيا.
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