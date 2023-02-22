18 متهما بتبييض الأموال في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استجوب قاض لبناني 18 من الصرافين غير الشرعيين من الموقوفين على ذمة التحقيق ومدعى عليهم بجرائم «تبييض الأموال» ومخالفة قانون الصرافة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية والمضاربة على العملة الوطنية، والعمل من دون ترخيص قانوني.

وذكرت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية على موقعها الالكتروني أمس، أن من بين الموقوفين موظف برتبة رئيس دائرة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أجرى الاستجواب أمس الأول.

وقالت مصادر قضائية «إن التحقيقات انتهت إلى صدور قرار بتوقيف اثنين منهم حضوريا، وثلاثة غيابيا.