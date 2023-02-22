انت الان تتابع خبر في بغداد.. اعفاء معاوني مدرستين ابتدائيتين بسبب فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم التربية، كريم السيد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "إشارة الى الڤيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي في إحدى مدارس ابو غريب ببغداد بظهور طالبات ومّعلمين بمظهر لا يليق بالمؤسسة التربويّة، وجّه مُدير عام تربية الكرخ الأولى بإعفاء معاون مدرسة الفيحاء الابتدائية ومعاون مدرسة ذي النورين الابتدائية".واضاف انه "تم احالة الإدارتين إلى التحقيق الإداري لاتخاذ الإجراءات المُناسبة".