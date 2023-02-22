انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يفشل في فرض عقوبات جديدة على روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة انه "تشمل الحزمة المقترحة قيودا تجارية تزيد قيمتها على عشرة مليارات يورو، وفقا للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي. كما ستُمنع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة".وقال أحد المصادر، الذين تحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المفاوضات: "هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك ما يتعلق بالمطاط والتزامات الإبلاغ".

وذكرت المصادر أنه "من المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس".

وقال دبلوماسي آخر في الاتحاد: "ما زالت لدينا ثقة في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بسرعة غدا"، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منه رسميا يوم الجمعة".

