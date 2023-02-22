كوريا الجنوبية متخوفة من صواريخ جارتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية عن اعتقادها بأن جارتها كوريا الشمالية قادرة بشكل كامل على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، ومن المرجح بشكل كبير أن تطلق قمرا اصطناعيا للتجسس. وقال العضو البارز باللجنة، وعضو البرلمان عن حزب «سلطة الشعب»، يو سانج بوم، إن الوكالة الاستخباراتية قدرت أنه رغم أن كوريا الشمالية لم تطلق بعد صواريخ باليستية عابرة للقارات، بزاوية طبيعية، إلا أن بيونجيانج قادرة بشكل كامل على القيام بذلك، وهي تعمل فقط وفقا لجدول زمني، للضغط على الولايات المتحدة.

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