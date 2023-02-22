شكرا لقرائتكم خبر بلينكن: شاهدت دمارا مروعا في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه شاهد دمارا مروعا في تركيا جراء الزلازل التي ضربت البلاد أخيرا.

وأوضح بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر «شاهدتُ دمارا مروعا في تركيا جراء الزلازل، وكذلك العمل الذي لا يصدق الذي يقوم به المسعفون والمجتمع الدولي».

وأضاف «سنواصل تقديم الدعم والمساعدات المنقذة للحياة للمناطق المتضررة من الزلازل».

وكان بلينكن قد التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أنقرة، قبيل توجه الرئيس التركي إلى ولاية هطاي المنكوبة بسبب الزلزال المدمر.