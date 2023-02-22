بلينكن: شاهدت دمارا مروعا في تركيا

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وأوضح بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر «شاهدتُ دمارا مروعا في تركيا جراء الزلازل، وكذلك العمل الذي لا يصدق الذي يقوم به المسعفون والمجتمع الدولي».
وأضاف «سنواصل تقديم الدعم والمساعدات المنقذة للحياة للمناطق المتضررة من الزلازل».
وكان بلينكن قد التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أنقرة، قبيل توجه الرئيس التركي إلى ولاية هطاي المنكوبة بسبب الزلزال المدمر.
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