اليابان والصين تتجاوزان خلافات المنطاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ مسؤولون يابانيون وصينيون كبار أمس أول حوار أمني بينهم منذ 4 سنوات، في محاولة للحفاظ على الثقة المتبادلة وتعزيزها، وسط خلاف حول مناطيد التجسس المشتبه بها التي أطلقتها بكين. وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أنه قد جرى عقد آخر حوار أمني بين اليابان والصين في بكين في فبراير 2019، وقالت مصادر حكومية يابانية، إنه من المرجح أن يوافق مسؤولو وزارتي الخارجية والدفاع اليابانية والصينية، خلال الاجتماع في طوكيو، على مواصلة العمل معا، لبناء علاقات ثنائية بناءة ومستقرة، حسب الوكالة اليابانية.

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