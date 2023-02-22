شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط رئيسية تلتزم بها مكاتب الاعتماد وفقا لقانون الاستثمار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون الاستثمار أنه يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.





ووفقا للقانون تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية منها القواعد التالية:

1. الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2. بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

3. تجنب تعارض المصالح.

4. الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.

ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة،ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية بما فى ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.