شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الأنباء السعودية يستقبل كرم جبر بالرياض لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، بمقر الوكالة بالرياض، اليوم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الكاتب الصحفي كرم جبر، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار محمود فوزي, وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الإعلامية عزة مصطفى.وفق بيان لسفارة السعودية.

وبحث الطرفان خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها،وتطوير المحتوى الإخباري، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.

عقب ذلك تجول رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري والوفد المرافق له، على إدارات "واس" وأقسامها، واستمعوا لشرح عن آلية إعداد الأخبار ونشرها، وكيفية التعامل مع المواد الإخبارية والتقارير الصحفية الواردة من مختلف المصادر من داخل وخارج المملكة، وبثها بعدة لغات من خلال موقع "واس" وقنوات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الزيارة هنأ رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام, داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادتها الحكيمة.

وأثنى على التطور الكبير والملموس للإعلام السعودي بمختلف وسائله، ما يؤسس لمستقبل إعلامي يواكب ويرتقي لرؤية المملكة 2030.