القيادة تتلقى التهاني من القادة والرؤساء بمناسبة يوم التأسيس

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، عددا من التهاني من رؤساء وقادة العديد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيدين بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات، وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ملك البحرين

عبر ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تمنياته للملك سلمان بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة، شملت مختلف المجالات، وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

قيادة الكويت

وتلقى خادم الحرمين برقية تهنئة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وأشاد أمير الكويت بما حققته المملكة من إنجازات بارزة في مختلف الميادين والمجالات.

وأعرب أمير الكويت، عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها على تعاقب الأزمان، وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والسعودية.

كما هنأ ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما تلقى الملك سلمان برقية تهنئة أيضا من رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بهذه المناسبة.

ملك المغرب

وتلقى خادم الحرمين وولي العهد التهنئة من ملك المملكة المغربية، الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وأعرب الملك محمد السادس في برقيتي تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، عن أطيب التهاني والتبريكات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على المملكة العربية السعودية بمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.

سلطان عمان

من جهته، هنأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، خادم الحرمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وأعرب سلطان عُمان في برقية بعثها إلى خادم الحرمين عن تمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

أمير قطر

كما هنأ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

ملك الأردن

بدوره، هنأ ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خادم الحرمين بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب المملكة بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

رئيس طاجيكستان

من جانبه، هنأ رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، خادم الحرمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيداً بما حققته المملكة منذ تأسيسها من إنجازات مشهودة في الميادين كافة، مما جعلها تتبوأ اليوم مكانة رفيعة على الساحة الدولية.

أمين مجلس التعاون الخليجي

رفع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأكد البديوي أنها مناسبة تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة المملكة العربية السعودية، معرباً عن فخر واعتزاز أبناء دول مجلس التعاون بالتقدم الكبير والمشهود له، الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.

رئيس البرلمان العربي

وهنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، الموافق 22 فبراير من كل عام، والذي يعد يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين للمملكة، والاعتزاز بإنجازاتها وريادتها في جميع المجالات.

السفير الفرنسي

وكذلك، قدم السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، التهنئة إلى المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس، ونشر السفير الفرنسي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، من مدينة الدرعية، أكد خلاله على الصداقة السعودية الفرنسية.

وكتب بوي عبر حسابه «من قلب مدينة الطريف بالدرعية تجد رسالتي لأصدقائنا السعوديين بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.. تحيا الصداقة الفرنسية السعودية».