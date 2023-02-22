السعودية تشارك في دورة أممية لحقوق الإنسان

يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته الثانية والخمسين في جنيف، في الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 4 أبريل القادم، والتي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الشخصيات.

ويرأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة، رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري.

وتناقش هذه الدورة عدداً من حالات حقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمام المجلس، والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، كحقوق المرأة والطفل، وكبار السن، والأقليات وذوي الإعاقة، والحق في التنمية والغذاء وحرية الدين والمعتقد.