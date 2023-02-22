السعودية تشارك في دورة أممية لحقوق الإنسان

ويرأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة، رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري.
وتناقش هذه الدورة عدداً من حالات حقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمام المجلس، والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، كحقوق المرأة والطفل، وكبار السن، والأقليات وذوي الإعاقة، والحق في التنمية والغذاء وحرية الدين والمعتقد.
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