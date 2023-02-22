سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أهداف الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية إلى توعية ودعم ضحايا الإرهاب والتطرف، والتعاون المشترك في البحوث والدراسات فيما يتعلق بالصلة بين الإغاثة والمساعدات الإنسانية في البيئات المنكوبة بالإرهاب، والتعاون فيما يتعلق بتأثير تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع؛ لمنع وقوع المجتمعات الهشة رهائن للإرهاب، وتبادل المعرفة والخبرة الميدانية وبناء القدرات والابتكار، وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض ذات الاهتمام المشترك التي ينظمها كل طرف.
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية من أجل تطوير العمل الإنساني.
برنامج تطوعي
كما وقع المركز، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع مؤسسة أمراض القلب الخيرية (مركز نبض الحياة) لتنفيذ البرامج التطوعية في مجال أمراض وجراحات القلب في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 4.900 فرد، بقيمة تجاوزت 31 مليون ريال سعودي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حيث تأتي الاتفاقية في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتطوير الخدمات الطبية في اليمن.
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