شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يقرر الرحيل إلى الدوري الإنجليزي فى هذه الحالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبري،بإحتمالية رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الباريسي، عن صفوف الفريق فى الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث يري اللاعب أن عدم تحقيق حلم الأبطال هذا الموسم سيكون ظلما كبيرا له فى مسيرته.

وأضافت التقارير أن مبابي لا يتقبل فكرة السقوط فى كأس العالم ودوري الأبطال على التوالي فى موسم واحد، الشئ الذي قد يدفعه لقبول عرض ليفربول للإنتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

حيث أشارت بعض التقارير الواردة من ليفربول، أنه سيكون هناك حالة ثورة حقيقية على جميع الأصعدة بسوق الإنتقالات فى الموسم القادم، مما يمهد الطريق إلى إستقدام مبابي فى صفقة مدوية.

خاصة أن الفريق الباريسي لا يمانع إنتقال مبابي إلى ليفربول، رافضا رحيل اللاعب إلى أي وجهة آخري فى المرحلة القادمة، مما قد يقرب وجهات النظر فى المقابل المادي من أجل اللاعب.



صلاح يدخل ضمن صفقة مبابي

وأكدت بعض التقارير أن ليفربول لن يتمكن فى توفير سعر مبابي الضخم، حتى فى حالة تقديم باريس لبعض التنازلات من أجل اللاعب، فمن المتوقع أن لن يقل سعر اللاعب عن 250 مليون يورو فى أفضل الأحوال.

ومن ثم يعول ليفربول على صفقة إنتقال صلاح إلى باريس أن تساعد فى تخفيض المقابل المادي للصفقة إلى 100 مليون يورو، مع عدم الحصول على أي مقابل مادي فى إنتقال الفرعون المصري إلى الفريق الفرنسي.