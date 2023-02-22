انت الان تتابع خبر حاولا تهريب عراقيين داخل أريكة.. السجن بحق زوجين بريطانيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحاول الزوجان نيكولاس فولوود وزوجته باميلا من منطقة ميدلاندز في المملكة المتحدة، تهريب مهاجرين من العراق إلى بريطانيا داخل أرائك بمساعدة مدير شركة لغسل السيارات يدعى آزاد أحمدي.

وحُكم على فولوود، البالغ من العمر 48 عاما، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينما حُكم على باميلا (45 عاما) بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ. وحُكم على أحمدي، البالغ من العمر 31 عاما، بالسجن أربع سنوات وستة أشهر.



وقبل ثلاثة أعوام، تم إيقاف الزوجين عند محاولة دخول الأراضي البريطانية، على متن شاحنة من نوع "بيجو بوكسر" من قبل ضباط قوة الحدود في منطقة سيطرة المملكة المتحدة في كوكيل، المتاخمة لفرنسا، في 5 يناير 2019.

أخبر الزوجان الضباط أنهما كانا في طريقهما للعودة إلى المملكة المتحدة بعد شحن أثاث في ليل، شمالي فرنسا.

وعند تفتيش الشاحنة، وجد الضباط اثنين من المهاجرين العراقيين في قاعدة أريكتين مختلفتين.

