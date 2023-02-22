انت الان تتابع خبر البرلمان والبنك المركزي يناقشان تشديد الرقابة على منافذ بيع العملة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب , بمكتبه علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي , لبحث بنود الحزمة الثانية من اصلاحات السياسة النقدية التي سيتم اعتمادها من قبل البنك ".واوضح المندلاوي ان "البنك المركزي وباعتباره جهة فنية معنية برسم وتنفيذ السياسة النقدية للبلد ، يجب ان يضع خطط رصينة وثابتة تهدف عبر تنفيذها معالجة المخاطر التي تواجه العملة المحلية وانعكاساتها السلبية على معيشة المواطن"، مشدداً على "ضرورة وجود اجراءات طارئة يتم الاتكال عليها وقت الازمات التي تحدث في الاسواق المحلية او العالمية ".

وأشار البيان الى انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة اهمية تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتشديد الرقابة على نوافذ بيع العملة ووضع حلول تخدم المواطن العراقي"، مطالباً "بفتح منافذ جديدة للفئات المشمولة ببيع الدولار , وزيادة الحصة المقررة لفئة المرضى والطلبة المبتعثين ".