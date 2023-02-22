لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تكرم عامل نظافة لجهوده والتزامه فى العمل

القاهرة - سامية سيد - كرمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، عامل نظافة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، يدعى محروس فتحى مصطفى، وذلك بمقر اللجنة على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور النائبين محمد وفيق عزت ومحمد الحسينى، وكيلى اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو رشدى عضو اللجنة ونائب دائرة الزيتون بالقاهرة، والنائبة إيمان الألفى، عضو اللجنة ونائبة التنسيقية.

وجاء تكريم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعامل النظافة نظرا لجهوده والتزامه فى العمل، كنموذج لتقدير العاملين بالنظافة، وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على توجيه الشكر والتقدير لكافة عمال النظافة، وأن البرلمان يحرص على دعمهم.

وأشار النائب عمرو رشدى، إلى أن تكريم العامل محروس فتحى الذى يعمل بهيئة نظافة القاهرة، تقديرا لجهوده والتزامه، وهو نموذج للعامل الأمين فى عمله، ورغم أنه يأتى يوميا من محافظة المنوفية إلى القاهرة لكنه على مدار 30 سنة ملتزم بمواعيده، وهو نموذج ل"الأيدى الشقيانة" التى تستحق كل تقدير واحترام.

جدير بالذكر أن اللجنة تناقش خلال اجتماعها اليوم، استمرار متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية للهيئتين، وذلك بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، وذلك فى ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 2022.