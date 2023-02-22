شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: العلاقات المصرية الأوزبكية خطوة مهمة لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي عن عمق العلاقات بين مصر وأوزبكستان، حيث شهدت العلاقات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، دفعة قوية لتعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف الاقتصاد والاستثمار.

وقال نصير، أن استقبال الرئيس السيسي أمس في قصر الاتحادية للرئيس الاوزبكستاني شوكت ميرضياييف، خطوة مهمه لتعزيز التعاون بين البلدين، وأضاف أن كلا البلدين شهد إنجازات و نجاحات عديدة في مسيرة التقدم والبناء والتنمية بما يحقق امال وطموحات الشعبين وصولا للجمهورية الجديدة.

وأشاد اللواء طارق نصير بما يقوم به الرئيس السيسي من تنوع في علاقات مصر مع مختلف بلدان العالم وتوجهها نحو دول اسيا في الوقت الذي تسعى فيه مختلف دول العالم إلى تعزيز علاقتها مع مصر نظرا لدروها المحوري والإقليمي وكَونها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأثنى اللواء طارق نصير، علي ما اتفق عليه الرئيس السيسي ونظيره الاوزبكستاني التعاون في مجال مكافحة الامن والإرهاب والتطرف والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة، مشيدا بالدور الَمعتدل والمتوازن الذي يقدمه الأزهر الشريف لتقديم صورة الإسلام السمحة واستقبال الطلاب الاوزبكيين للدراسه في الأزهر.

وعبر اللواء طارق نصير عن تقديره لتبادل وجهات النظر بين مصر و أوزبكستان حول القضايا الدولية والاقليمية ومن بينها التوافق على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، والعمل على عودة الاستقرار في ليبيا الي جانب احترام جميع الدول لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحل النزاعات سلمياً على المستويات الثنائية والإقليمية والمُتعددة الأطراف.