شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خالد عبد العزيز فهمى أمين تنظيم حزب مصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، عدداً من القرارات التنظيمية داخل الحزب منها تكليف المستشار خالد عبد العزيز فهمي أمينًا للتنظيم بالمركزية.

و قررت تكليف المستشار محمود شحاته محمود محمد طرطور أمينًا لمركز ومدينة بلبيس، والدكتورة نشوى حسيني محمد سليم، أمينة المرأة بمركز بلبيس وعضوًا بأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية.

كما قررت تعيين الدكتور أحمد عبد المنعم أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية، الدكتورة إيمان ممدوح، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، سالي محمود إبراهيم، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية.