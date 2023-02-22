شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تطوير الطرق والأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدى، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة طريق ترعة السلام بدءًا من مدينة الأثاث بدمياط، وحتى مدينة بحر البقر بطول 74 كيلو مترًا بمحافظة الدقهلية، المُسمى بطريق الموت، وذلك فى ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2022.

وأوضح النائب مقدم طلب الإحاطة أن هذا الطريق يقع عليه حوادث مأساوية متكررة من جراء سوء حالة الطريق، وأكد ممثل الحكومة أن هناك استجابة لتنفيذ توصية اللجنة بتوسعة الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أبانوب عزت، بشأن، الأول: عدم قيام محافظة القاهرة بتأجير الصالة الكائنة بجراج الترعة التابع لحى الساحل إلى هيئة البريد المصرى بهدف إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى الحى، وذلك فى ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2022، وأوضح النائب أن هذه الصالة يتم استخدامها حاليًا "كقاعة أفراح" بدون إيجار، والثانى بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتطوير سوق الخلفاوى بحى الساحل، الأمر الذى أدى إلى تحويل السوق إلى مقلب قمامة، وسوق عشوائى، حيث خرج المنتفعين من السوق وقاموا بغلق شارع الشيخ رحيم، وذلك فى ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2022.

جدير بالذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر اليوم، لاستمرار متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية للهيئتين، وذلك بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، وذلك فى ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 2022.