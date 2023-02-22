شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي يطالب بالتوسع في معارض أهلا رمضان لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، جميع مؤسسات الدولة المصرية بالتدخل للتصدي لموجة ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي أصاب السوق المصري خلال الشهور الأخيرة، والتى تخطت قدرات المواطنين، مطالبا الدولة بالتدخل والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بحاضر ومستقبل هذا الوطن من خلال إثقال المواطنين بالأعباء، خاصة أن الأمر امتد إلى السلع الأساسية التي لا غني عنها، ولا يوجد مبرر لرفع سعرها بهذا الشكل.

وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على توفير جميع السلع من خلال معارض أهلا رمضان، المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بأسعار تناسب المواطنين ، إلا أن هذه المعارض لا يمكنها سد احتياجات شعب يتخطى تعداده ال ١٠٠ مليون مواطن، مطالبا بالتوسع في هذه المعارض لتغطي جميع المناطق في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة زيادة المنافذ المتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ وزارة الزراعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري بجميع طبقاته يعاني من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المواد الغذائية بسبب معدومي الضمير من التجار، الذين يريدون تحقيق أرباحا ضخمة على حساب ملايين البسطاء، الذين يعانون حاليا من أجل توفير غذائهم بعد ان تخطت أسعار البروتين الحيواني قدراتهم وكذلك أسعار البيض والألبان والأرز، مطالبا الحكومة بألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع.

وشدد "الجندي" ، على ضرورة تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية والمواد الغذائية حتى يستعيد السوق واستقراره، مؤكدا على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق من خلال مفتشي التموين وحماية المستهلك، والتأكد من التزام التجار بكتابة وإعلان أسعار السلع، وتطبيق العقوبات المقررة قانونا حال المخالفة، وأن يتم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي من المواطنين في حال مخالفة التجار للتسعيرة والضوابط المقررة.