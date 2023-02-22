شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لمشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير قبل مناقشته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الاثنين المقبل اجتماعين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ويعقد هذا الاجتماع بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية".

وينشر الـ"الخليج 365" نص المشروع، إذ تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير مادة وحيد بخلاف مادة النشر.

وشمل التعديل المادة الأولى، إذ نصت على استبدال المادتين (2) ، (3/ فقرة أخيرة) ، من القانون رقم (204) لسنة 2020 وذلك على التفصيل الآتى:

تم حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون القائم والقاضى نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إلية اعتبارة باعتبار أن هذا البند يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، كما أنه يتعارض أيضا مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته.

كما تم تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية، ما لم تتضمن الاعمال المقدمة منة إضافات إبداعية جديدة،" وذلك بحذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة". كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم .

كما تم استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون الحالى بحذف عبارة "دون تقاضى أعضائها أى مقابل"، ليصبح نصها "ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك" ويأتى ذلك تأكيداً على ما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل، عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

المادة الثانية: تناولت نشر القانون والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.