شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثنائي بين الريال وأرسنال على ضم موهبة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ميرور البريطانية، عن وجود مفاوضات قوية فى الساعات الأخيرة من قرل مسئولي أرسنال للتعاقد مع المهاجم الصاعد "هويلاند"، نجم نادي أتلانتا الإيطالي، يأتي ذلك على غرار تألق اللاعب بشكل ملفت هذا الموسم فى الكاليتشو.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يسعي هو الآخر فى حسم التعاقد مع هويلاند، لتأمين مركز المهاجم الصريح فى رحلة بحث الفريق الملكي الطويلة على مهاجم جديد فى المرحلة القادمة، ليكون بديلا للفرنسي المخضرم كريم بنزيما.

وأكدت بعض المصادر القريبة أن هويلاند، أحد المواهب الإيطالية الذي يلقي على إقبالا كبيرة من الأندية الإيطالية أيضا، حيث يراقب الإنتر بشكل مقرب اللاعب، لبحث إمكانية ضمه فى الصيف.



موقف أتلانتا من رحيل هويلاند

وفى سياق متصل، لا يريد أتلانتا التخلي عن هويلاند فى الوقت الحالي، بأي شكل من الأشكال، خاصة أن اللاعب يعد أحد أعمدة الفريق الأساسية هذا الموسم، بجانب صغر سنه والذي لا يتجاوز ال 17 عاما، مما يجعله مستقبلا للفريق.



خطة أتلانتا للحفاظ على اللاعب

وبحاول مسئولي أتلانتا تجديد تعاقد اللاعب فى المرحلة القادمة وتعديل عقده، بطريقة تضمن للفريق الإيطالي الإستفادة من اللاعب فى المستقبل القريب، بخلاف العروض المقدمة إليه فى الوقت الحالي.