انت الان تتابع خبر الاتحاد الكردستاني يكشف السبب الرئيس لتعطل إقرار قانون النفط والغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر عبد الصمد، في حديث لـ السومرية، أن "الوفد الكردي الذي يفاوض في بغداد، لا يمثل جميع الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان بل يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، أي أنه وفد حزبي".

وأضاف، أن "قانون النفط والغاز كان من المفترض أن يشرع في الدورات السابقة لكن شبهات الفساد والتحالفات والاتفاقات السياسية حالت دون تشريعه، ما أثر سلباً على سمعة الإقليم من جهة، وأصبح مشكلة رئيسية بين بغداد وأربيل ويؤثر بشكل مباشر على أي اتفاق بين الطرفين من جهة أخرى".



وقبل نحو ثلاثة أيام، أفادت مصادر سياسية بوصول وفد كردي يمثل حكومة إقليم كردستان إلى بغداد للتفاوض حول المسائل العالقة بين الطرفين.

سبق ذلك، بيان لرئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، قال فيه، إنه "بهدف مواصلة الاجتماعات بين أربيل والمركز سنزور بغداد كوفد من حكومة إقليم كردستان، من أجل التفاوض بشأن المسائل العالقة بين الجانبين".

وتتواصل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الوصول إلى صيغة متفق عليها لقانون النفط والغاز الذي يمتد عمره لـ16 عاماً دون بلوغ سن التشريع.

