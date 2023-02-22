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ثالث انتصار توالياً.. سلة العراق تتجاوز عمان في تصفيات آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وبذلك نجح المنتخب العراقي في حصد انتصاره الثالث تواليا، بعد الفوز على قطر (75-70)، والإمارات (82-74).

ورغم ضمانه بطاقة التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا 2025 بإندونيسيا، إلا أن كتيبة محمد النجار نجحت في السيطرة على مجريات اللقاء، وأنهت الشوط الأول متقدمة (28-36).


وأكد الفريق العراقي أفضليته في الفترات المتبقية، التي شارك بها أغلب البدلاء، وتمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم بفارق 17 نقطة.

بهذا الانتصار، قفز المنتخب العراقي إلى صدارة ترتيب مجموعته، التي تضم أيضا قطر وفلسطين والإمارات والكويت وعمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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