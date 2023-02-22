انت الان تتابع خبر اعطته نقرة صغيرة.. امرأة تكسر تمثالا قيمته الاف الدولارات بأميركا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية: "فقد وقع الحادث في معرض Bel-Air Fine Art خلال الافتتاح لكبار الشخصيات فقط لمعرض المختص بالفنون المعاصرة".

وأضافت: "وُضِع التمثال الأزرق، وهو جزء من سلسلة "كلب بالون" الشهير لكونز، على قاعدة تحمل اسم الفنان الأمريكي عندما قيل إن المرأة - وهي جامعة فنية غير معروفة - نقرت على التمثال الذي سقط بعد ذلك على الأرض وتحطم إلى قطع صغيرة".



وقام جامع الأعمال الفنية ستيفن جامسون بتصوير ما حدث في أعقاب ذلك، حيث تجمع الضيوف المرتبكون حول القطع، واعتقد البعض أنها ربما كانت فنًا استعراضيًا أو حيلة مسرحية.

وقال جامسون لصحيفة ميامي هيرالد: "عندما سقط هذا الشيء على الأرض، كان الأمر كما لو أنه حادث سيارة يجذب حشودًا ضخمة على الطريق السريع".

وسرعان ما قام موظفو المعرض بإبعاد المتفرجين حيث قام الموظفون بإزالة قطع التمثال.

قال بينيديكت كالوش، المستشار الفني في شركة Bel-Air Fine Art، التي رعت القطعة، لصحيفة ميامي هيرالد إن التمثال كان مغطى بالتأمين، لذلك لن تضطر المرأة إلى دفع ثمن التمثال".

