انت الان تتابع خبر حي النازحين.. تلكؤ في تقديم الخدمات والأهالي يناشدون بتحسين واقعهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حي النازحين هكذا يطلق الأهالي على الحي الذي يقطنون به بعد تهجيرهم بسبب الحرب على داعش الارهابي وتفجير اغلب منازلهم مما اجبرهم على الرحيل.المياه الجوفية هذه المرة كانت سبباً جديداً لتهجيرهم من منازلهم حيث بدأت تطفوا على سطح الأرض ما تسبب بانهيار بعض المنازل.مناشدات أطلقها المواطنون لحكومة المحافظة لإنقاذهم من واقعهم المرير بما تخلفه تلك المياه الأسنة من أمراض خطيرة على الأهالي آملين الاستجابة لمعاناتهم بإيجاد الحلول لمعالجة تدفق المياه .ويبدو ان القاطنينَ هنا مقدرٌ عليهِم أن يبقوا نازحينَ اين ما حلوا وارتحلوا، فاهالي حيِ النازحينَ يناشدونَ الجهاتِ المعنيةَ لإنقاذِهِم من هذهِ الازمةِ التي باتت تهددُ حياتَهم من جديد.