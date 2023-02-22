انت الان تتابع خبر البصرة.. إضراب الكوادر التربوية يشل الدوام في المدارس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تواصل الكوادر التربوية والتعليمية في قضاء الزبير غرب البصرة الاضراب عن الدوام والاستمرار بالاحتجاجات مطالبين بمنحهم الحصة الاكبر من قطع الاراضي المزمع توزيعها في القضاء، اكثر من مئتي مدرسة اغلقت ابوابها امام الطلاب والتلاميذ.اولياء أمور الطلبة ناشدوا الكوادر التربوية والتعليمية بالعدول عن هذا القرار والعودة الى مزاولة عملهم في المدارس كون الطلاب والتلاميذ غير معنيين بهذه المشاكل.الحكومة المحلية في القضاء اوضحت ان عدد قطع الاراضي اكثر من الفي قطعة ستوزع على ثماني عشرة شريحة من مختلف الفئات وعدد المعلمين والمدرسين يتخطى الاربعة الاف فيما يخلو القضاء من الاراضي بسبب سطوة الشركات النفطية.