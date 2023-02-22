شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسط اشادات عالمية.. 13 مجموعة دولية يناقشون حقوق الإنسان في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت أمس الثلاثاء حلقة نقاشية رفيعة المستوى بجنيف، حول حقوق الإنسان في الإمارات، ودشن خبراء ومختصون من ثلاثة عشر مجموعة دولية لحقوق الإنسان تقرير الظل الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المقدم للدورة الثالثة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ندوة الامارات عبر زوم



وعقدت الندوة عن بعد عبر تطبيق زووم وشارك بها خبراء دوليون في مجال القانون وحقوق الإنسان إلى جانب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي التي سيشارك من خلالها المسؤولون عن المنظمات المشاركة في إعداد التقرير، وضمت الندوة الخبراء ومختصين وأكاديميين في مجال حقوق الإنسان والإعلام والتنمية الإنسانية، ولا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومجموعة واسعة من القطاعات الحكومية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية.

كما تطرقت الندوة إلى دور وتاثيرات الإعلام على قضايا حقوق الإنسان بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين وممثلي مراكز الدراسات والأبحاث والفكر والرأي كما انضم إلى حلقة النقاش خبراء يتمتعون بسنوات طويلة من الخبرة من العديد من المنظمات الدولية المعروفة. إضافة إلى العديد من الخبراء الدوليين لمناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان.

و دارت الجلسة الدكتورة كريستين ميري من منظمة الضمير والحرية، وسيطرح المستشار أيمن نصري من المنتدى العربي الأوروبي الحوار وحقوق الإنسان المنظمة للفعالية أهمية ودور الية الاستعراض الدوري الشامل وإسهامات المنظمات غير الحكومية فيها، وأهمية التقرير في تعزيز مركز الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل للدولة في الدورة الثالثة والأربعين.

وتم تسليط الضوء من العديد من المتحدثين الآخرين من منظمات معروفة من جميع أنحاء العالم على أهمية حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها دولة الإمارات في المنطقة.

كما شارك في الحلقة النقاشية المستشار محمود بسيوني عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، والذي سلط الضوء على استخدام وسائل الإعلام لتقويض الإنجازات التي يتم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان واختتمت الجلسة بمناقشة مفتوحة حول أهمية التقارير في مجال حقوق الانسان ودور الاعلام في ابراز جهود وانجازات الدول المعنية بحقوق الانسان.

ووفرت حلقة النقاش فرصة فريدة من نوعها في تسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات المعنية بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وحصل المشاركون على فرصة لفهم القضايا والتحديات والمكاسب التي تحققت في دولة الإمارات من خلال مناقشات مدروسة يجريها الخبراء مع تحليل حول المؤشرات الرئيسية لحقوق الانسان وما تمثله جهود الامارات في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه قامت الدكتورة مانيل مسالمي من الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات بتسليط الضوء د دولة الإمارات وإنجازاتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبنية.