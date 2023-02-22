انت الان تتابع خبر بينهم ضابط.. حادث سير يودي بحياة ثلاثة اشخاص في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر لـ الخليج 365، أن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم إثر انقلاب عجلتهم على طريق شيخ سعد في محافظة واسط".

وكانت مديرية المرور العامة، قد كشفت عدد حوادث السير في العراق، خلال 2022، مشيرا الى ثلاثة محاور مرتبطة بالحوادث.



وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي لـ الخليج 365، ان "عدد الحوادث خلال 2022 في البلاد بلغت نحو 6890 حادثاً".

وأوضح أن "حوادث السير تكون على أربعة أنواع، وهي الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة".

يشار إلى أنّ البرلمان العراقي صوّت على قانون المرور الجديد مطلع أيار 2019، والذي نص على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، إلا أنه لم يحجم من ارتكاب المخالفات.