انت الان تتابع خبر تقرير دولي يكشف معدل الخصوبة في العراق خلال السنوات الماضية: "انخفاض ملحوظ" والان مع التفاصيل

ان "معدل الخصوبة الإجمالي هو متوسط عدد الأطفال الذي يمكن أن تتوقعه امرأة في سن الإنجاب (يُعتبر عمومًا من 15 إلى 44 عامًا) افتراضيًا طوال سنوات الإنجاب، ونظرًا لأن معدلات الخصوبة هي تقديرات (مماثلة لمتوسط العمر المتوقع)، فإنها تشير إلى امرأة أو مجموعة افتراضية، وتفترض التقديرات أن اتجاهات الخصوبة الحالية الخاصة بالعمر ستظل ثابتة طوال سنوات الإنجاب لهذا الشخص".ان "معدل الخصوبة الإجمالي في العراق لم يشهد أي تغيرات كبيرة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وظل عند حوالي. لكن مع ذلك، وصل معدل الخصوبة إلى أدنى قيمته في فترة المراقبة في عام 2020.

ووصل سكان العراق الى أكثر من 43 مليون نسمة خلال العام الجاري، بزيادة تصل إلى ما يقترب من الضعف منذ 2003 حتى الآن، التي كانت عام 2003 بمعدل 23 مليون نسمة، تزيد بمقدار مليون نسمة كل عام. وبحسب أخر التقديرات، فان العراق قد يصل في عام 2030 إلى أكثر من 50 مليون نسمة.

ويؤكد موقع "وورلد بوبيوليشون" الأمريكي المختص بالتعداد السكاني في العالم، تسجيل ولادة 3294 طفل في العراق يوميًا و1.2 مليون طفل سنويًا، فيما يبين ان الوفيات اليومية تبلغ 540 وفاة يوميًا، أو 197 ألف و100 وفاة سنويًا".

ويضيف الموقع الأميركي إنه "على الرغم من الصراع الدائر في العراق، والذي أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات ونزوح اللاجئين، إلا أنّ السكان يواصلون النمو، ويمكن تفسير ذلك من خلال معدل الخصوبة في العراق البالغ 3.588 ولادة لكل امرأة وانخفاض معدل وفيات الأطفال"، إلا أنه يؤكد أنّ "معدل الخصوبة آخذ في الانخفاض مع حصول المزيد من النساء على التعليم والفرص المهنية".