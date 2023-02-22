انت الان تتابع خبر ‏ بوراك أوزجيفيت يتبرع بمبلغ حصل عليه من حدث شارك فيه في قطر (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فالممثلون الأتراك لم يقصروا عن الإفادة من أي عرض كي يحولوا عائداته لصالح مواطنيهم المنكوبين بالزلازل والهزات الارتدادية التي ضربت أخيراً تركيا وسوريا وعدداً من الدول العربية.وقد نشط بوراك وزوجته فهرية أفجين بشكل لافت منذ وقوع الكارثة في تركيا، إذ تمكنا من جمع تبرعات مالية من خلال بث مباشر أطلّا فيه، كما سجل حضور لبوراك في حدث البث المباشر الموحد الذي أقيم الأربعاء الماضي بعنوان "تركيا قلباً واحداً"، بمشاركة جميع المشاهير في تركيا، حيث أفلح هذا البث التاريخي بحصد أكثر من 6 مليارات دولار أميركي.