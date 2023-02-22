انت الان تتابع خبر الحلبوسي ورومانوسكي يبحثان نتائج زيارة الوفد العراقي لأمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي، استقبل سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي".

وأضاف، أن "اللقاء بحث نتائج الزيارة الأخيرة للوفد العراقي الرسمي إلى واشنطن، والخطوات القادمة لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادي والأمني".



وأشار البيان الى، أن "اللقاء بحث أيضا الأوضاع العامة في البلاد، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".