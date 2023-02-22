شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل.. استثمار قصور الثقافة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، 6 اجتماعات علي مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل اجتماعين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ويعقد هذا الاجتماع بالاشترك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية".

وتعقد يوم الثلاثاء اجتماعين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمر درويش بشأن استمرار تردى حالة قصرى ثقافة بنها وكفر شكر، وعدم إقامة مبنى للمكتبة الثقافية بالشموت مركز بنها بمحافظة القليوبية ، كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإحسان شوقي عبد السلام بشأن ترميم سور قصر البارون ووجود كثير من الشكاوى حول ظهور أثر رطوبة شديدة وخلل إنشائي قد يؤدى لتعرض السور للانهيار.

وتعقد يوم الأربعاء اجتماعين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عاطف المغاورى والنائب عبد الله لاشين والنائب نبيل عسكر بشأن إحلال وتجديد وعدم استغلال الإمكانيات المتاحة بقصر ثقافة منصور حسن (أبو كبير) محافظة الشرقية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير عبد الجواد بشأن عدم إدراج مبنى قصر ثقافة مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ بخطة الإحلال والتجديد.