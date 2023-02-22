"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة لنائبة التنسيقية وتوصى بإنجاز ميدان الحكمة

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، وعدد من التنفيذيين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الانتهاء من ميدان الحكمة بحى الدقى بمحافظة الجيزة لتضرر المواطنين منه.

واستعرضت النائبة نشوى الشريف، طلب الإحاطة، وقالت أن سكان ميدان الحكمة غرب نادى الصيد الدقى بمحافظة الجيزة يتضررون من الأعمال المتعلقة بحديقة ميدان الحكمة، حيث إنهم متضررون من هدم سور الحديقة، وتحدث أفعال فى الميدان من شأنها أن تهدد أمنهم وسلامتهم.

وطالبت النائبة بسرعة إنشاء سور حديد عالى يصعب تسلقه لمنع حدوث أى فعل غير آمن، علمًا بأنهم سبق وقدموا طلبا ببناء سور حديدى للحديقة وتم البناء بالفعل، ولكن بعد مدة زمنية تم هدم السور وساء الحال مرة أخرى.

وأوضح اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أنه سيتم الانتهاء من تطوير الميدان وأعمال السور بالكامل فى أسرع وقت ممكن، حيث تم رصد قرابة 2 مليون جنيه لتطوير الميدان ومليون و800 ألف جنيه لعمل السور والرصف الكامل للميدان.

وطالبت نائبة التنسيقية بسرعة الانتهاء من الميدان وافتتاح الميدان بحضور عدد من القيادات التنفيذية والنائبة مقدمة الطلب، وهو ما أوصت به اللجنة.