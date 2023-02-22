شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتحول إنذار الطاعة إلى "كمين للزوج".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كيف يتحول إنذار الطاعة لكمين للزوج"، استعرض خلاله سيناريو في غاية الخطورة يؤدى لضياع حقوق الزوج من خلال تحول "إنذار الطاعة" لسلاح ذو حدين أو كمين أو مصيدة للزوج.

يتوجه الزوج عند حدوث أي خلافات بينه وبين زوجته التي تقوم بترك منزل الزوجية والذهاب لمنزل والدها، ويمتنع عن دفع النفقة لها، فتقوم بإقامة "دعوى نفقة" وتحكم لها المحكمة بالنفقة، وهنا يبدأ أهل الزوج وأصدقاءه والمحامين عديمى الخبرة بتقديم نصيحة له بإقامة "إنذار طاعة" من أجل الحصول على حكم بالنشوز ووقف النفقة، ثم تحدث المفاجأة التي تكون بمثابة طامة كبرى للزوج، وإليكم التفاصيل كاملة:

كيف يتحول إنذار الطاعة لـ"كمين للزوج"؟ زوجة تشن "هجمة مرتدة" برفع دعوى طلاق لاستحكام الخلاف "الشقاق".. وتقلب الطاولة على الزوج.. وخبير يكشف: "الإنذار" سلاح ذو حدين.. ومصيدة للرجل تنسف حقوقه وتمنحها للمرأة



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