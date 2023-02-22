شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من مدرب باريس على قيادة البلوز خلفا ل بوتر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة قوية من مسئولي تشيلسي فى إستقدام المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، مدرب باريس سان جيرمان وتوتنهام السابق، خلفا للمدرب الإنجليزي جراهام بوتر، والذي أوشك على الرحيل من البلوز بصورة كبيرة فى الفترة القادمة.

وأفادت التقارير أن بوتشتينو رفض فرصة العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخري خلفا ل بوتر، حيث يري اللاعب أن ذلك سيعرضه للضغط الشديد خلال المرحلة القادمة،الشئ الذي يربك حساباته بصورة كبيرة فى المرحلة القادمة.

ويري المدرب أنه تعرض للظلم فى باريس، وإذا ما قاد هذه المجموعة من النجوم فى تشيلسي ولم يحقق نتائج إيجابية، سيتعرض لهجوم آخر بصورة كبيرة، وسيرحل عن الفريق قريبا.



بوتشتينو يريد خوض مغامرة آخري

وأكدت التقارير أن بوتشتينو يريد خوض بعض المغامرات والتحديات الآخري، فى مقدمتها تدريب فريقا مغمورا مثل توتنهام، ومحاولات الوصول به إلى الأدوار الإقصائية، مثل فعل فى 2019 ووصل بالفريق اللندني إلى نهائي الشامبينز ليج للمرة الأولي فى تاريخه.



أرقام بوتر مع تشيلسي هذا الموسم

ويعيش تشيلسي تحت القيادة الفنية ل بوتر حالية فنية فى غاية السوء، حيث أن البلوز لم يتمكن سوي من الفوز فى لقائين فقط تحت قيادة المدرب الفنية فى الدوري الإنجليزي، بجانب إقترابه من توديع دوري الأبطال، لعظ السقوط فى مواجهة الذهاب أمام دورتمند.