انت الان تتابع خبر الكشف عن آخر تطورات إصابة نيمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصيب نيمار خلال الفوز الذي حققه سان جيرمان على ضيفه ليل (4-3)، الأحد الماضي، في الدوري الفرنسي، بعدما كان صاحب الهدف الثاني في اللقاء، وترك أرضية الملعب في الدقيقة الـ51 محمولًا على نقالة.

وقال النادي في بيان جديد، إن نيمار يعاني من التواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة"، مبينا ان "الفحوصات الجديدة التي أجريت أمس تؤكد إصابة نيمار جونيور بالتواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة".



وأشار البيان إلى أن الفريق الطبي للفريق الباريسي سيقيّم وضع الإصابة مجددًا مع بداية الأسبوع المقبل.

ويغيب النجم البرازيلي بشكل مؤكد عن الموقعة المحلية المرتقبة، الأحد المقبل، في الدوري ضد مارسيليا الثاني (52 نقطة) خلف نادي العاصمة (57 نقطة)، مع الأمل بالتعافي في الوقت المناسب لمحاولة مساعدة فريق العاصمة الفرنسية على تعويض هزيمته على أرضه أمام بايرن (0-1).

فيما شككت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في إمكانية مشاركة نيمار أمام بايرن ميونخ.

نيمار (31 عامًا) سجل الموسم الحالي 18 هدفًا مع باريس سان جيرمان خلال 29 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة بفارق 5 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

