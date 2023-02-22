شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والعراق تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي بين البلدين.

وأكد المندلاوي - خلال لقائه جبالي اليوم ؛ قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد في الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجاري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من مشتركات حضارية وثقافية ودينية، وضرورة استثمارها لتعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار المندلاوي إلى أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه بغداد، والاستفادة من تواجد جميع البرلمانات المشاركة لتحقيق مصالح شعوبها.