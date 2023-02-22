اخبار العالم

صلاح يفتح النار على ليفربول عقب السقوط المدوي أمام ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يفتح النار على عقب السقوط المدوي أمام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير الصحفي خوسيه سانشيز، أن النجم المصري محمد صلاح، ليس سعيدا بما حدث فى مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد فى دوري الأبطال، مما يجعله بشكل جادي فى فسخ تعاقده والرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالس، وعدم الاستمرار فى الموسم الجديد.

وأضاف تقرير الصحفي سانشيز أن صلاح بالفعل، أبلغ مسئولي ليفربول عقب المباراة على عدم رغبته فى الإستمرار مع الفريق فى للمرحلة القادمة، بعد الكم الهائل من الإخفاقات الذي حققته الريدز هذا الموسم.

مستندا فى رغبته، إلى عدم وجود من يساعده فى تحقيق هدفه، ومن ثم فإن اللاعب يرغب بناءا على ذلك فى عدم إستكمال عقده مع الفريق، والسماح له بالرحيل فى الصيف.


وجهة صلاح المفاجئة فى الصيف

ومن جانبه، يرغب صلاح بصورة كبيرة فى الإنتقال إلى أوباريس، ةفقا لتقرير خوسيه سانشيز الأخير، فى الوقت الذي يرفض اللاعب به محاولات ريال مدريد من أجل ضمه فى الصيف.


موعد مواجهة الإياب بين ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم 15 مارس القادم، فى إياب دور ال16 من منافسات ، على أن تقلم المباراة فى الساعة العاشرة مساءل بتوقيت القاعرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا