شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يفتح النار على ليفربول عقب السقوط المدوي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير الصحفي خوسيه سانشيز، أن النجم المصري محمد صلاح، ليس سعيدا بما حدث فى مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد فى دوري الأبطال، مما يجعله بشكل جادي فى فسخ تعاقده والرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالس، وعدم الاستمرار فى الموسم الجديد.

وأضاف تقرير الصحفي سانشيز أن صلاح بالفعل، أبلغ مسئولي ليفربول عقب المباراة على عدم رغبته فى الإستمرار مع الفريق فى للمرحلة القادمة، بعد الكم الهائل من الإخفاقات الذي حققته الريدز هذا الموسم.

مستندا فى رغبته، إلى عدم وجود من يساعده فى تحقيق هدفه، ومن ثم فإن اللاعب يرغب بناءا على ذلك فى عدم إستكمال عقده مع الفريق، والسماح له بالرحيل فى الصيف.



وجهة صلاح المفاجئة فى الصيف

ومن جانبه، يرغب صلاح بصورة كبيرة فى الإنتقال إلى برشلونة أوباريس، ةفقا لتقرير خوسيه سانشيز الأخير، فى الوقت الذي يرفض اللاعب به محاولات ريال مدريد من أجل ضمه فى الصيف.



موعد مواجهة الإياب بين ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم 15 مارس القادم، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقلم المباراة فى الساعة العاشرة مساءل بتوقيت القاعرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.