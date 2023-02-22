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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة

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محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين هاج على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي برشلونة في الدوري الأوروبي.


ومن المقرر أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين  هاج:

 

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، لو شاو، مالاسيا

خط الوسط:كاسيميرو، فريد، برونو

خط الهجوم: راشفورد، سانشوا، فيجهورست.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للعودة إلى مباريات الدوري الأوروبي مرة أخرى.

 

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن مواجهات الممتاز.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

 

وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على قنوات بين سبورتس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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