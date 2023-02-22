شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين هاج على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي برشلونة في الدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين هاج:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، لو شاو، مالاسيا

خط الوسط:كاسيميرو، فريد، برونو

خط الهجوم: راشفورد، سانشوا، فيجهورست.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للعودة إلى مباريات الدوري الأوروبي مرة أخرى.

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن مواجهات الدوري الإسباني الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على قنوات بين سبورتس.