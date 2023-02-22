انت الان تتابع خبر "تآمروا لاغتياله".. أبنة "مالكوم" توجه اتهاماً للمخابرات الامريكية بشأن مقتل والدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كان مالكوم إكس يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم (أمة الإسلام)، وهي جماعة أمريكية أفريقية مسلمة ساندت انفصال السود.

واتهمت إلياسا شباز عددا من الوكالات الاتحادية والحكومية في نيويورك بتعمد إخفاء أدلة تفيد بأنهم "تآمروا لاغتيال مالكوم إكس ونفذوا خطة الاغتيال".



وقالت شباز في مؤتمر صحفي عُقد في موقع اغتيال والدها: "لقد ناضلت أسرتنا لسنوات من أجل الكشف عن الحقيقة بشأن مقتله".

وأقيم نصب تذكاري لمالكوم إكس في المكان الذي شهد اغتياله.

ورفضت شرطة نيويورك التعليق على الدعاوى القضائية المرتقبة، بينما لم يرد (إف.بي.آي) ولا (سي.آي.إيه) على طلبات للتعليق.

وأمضى مالكوم إكس أكثر من عشر سنوات مع الجماعة قبل أن يصاب بخيبة أمل ويعلن انفصاله عنها عام 1964. وخفف بعد ذلك من بعض آرائه السابقة عن الفصل العنصري مما أثار غضب بعض أعضاء أمة الإسلام وأدى إلى توجيه تهديدات له بالقتل.

وكان مالكوم إكس يبلغ من العمر 39 عاما عندما أطلق ثلاثة مسلحين النار عليه في أثناء وقوفه على خشبة مسرح قاعة أودوبون في نيويورك في 21 فبراير شباط 1965.

شباز التي كان عمرها حينها عامين، كانت حاضرة مع والدتها وأخواتها وقت إطلاق النار على أبيها.

وبعد اغتياله بفترة وجيزة، قال بعض شركاء مالكوم إكس إنهم يعتقدون أن وكالات حكومية كانت على علم بخطة الاغتيال وسمحت بحدوثها.

وطالبت شباز في الإخطارات التي قدمتها اليوم بتعويض قدره 100 مليون دولار.

