انت الان تتابع خبر لم يتكرر منذ 24 عاماً.. فينيسيوس يحقق رقماً مميزاً بأبطال أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واستقبل حارس ليفربول أليسون بيكر هدفين لـ فينيسيوس في الدقيقتين 21 و36.
واعلنت شبكة "أوبتا" للإحصائيات ان فينيسيوس جونيور بعمر 22 عاما و224 يوما بات ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية لريال مدريد في دوري الأبطال بعد راؤول غونزاليس في كانون الأول 1999 بعمر 22 عاما و163 يوما.
واعلنت شبكة "أوبتا" للإحصائيات ان فينيسيوس جونيور بعمر 22 عاما و224 يوما بات ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية لريال مدريد في دوري الأبطال بعد راؤول غونزاليس في كانون الأول 1999 بعمر 22 عاما و163 يوما.