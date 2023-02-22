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لم يتكرر منذ 24 عاماً.. فينيسيوس يحقق رقماً مميزاً بأبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - واستقبل حارس أليسون بيكر هدفين لـ فينيسيوس في الدقيقتين 21 و36.

واعلنت شبكة "أوبتا" للإحصائيات ان فينيسيوس جونيور بعمر 22 عاما و224 يوما بات ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية لريال مدريد في دوري الأبطال بعد راؤول غونزاليس في كانون الأول 1999 بعمر 22 عاما و163 يوما.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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