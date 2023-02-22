انت الان تتابع خبر استقرار أسعار النفط.. برنت فوق الـ83 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل سنتين إلى 83.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.2 في المئة أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس أمس الثلاثاء على انخفاض 18 سنتا.



وسيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير اليوم الأربعاء، والذي سيمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.

ومع ذلك، أظهرت تقارير اقتصادية أخرى من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض العلامات المقلقة. فقد انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2010، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر، في أطول مدة متصلة منذ عام 1999.