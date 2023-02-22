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ضبط صهريج مُعَد لتهريب النفط واعتقال سائقه في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز شعبة سيطرات اللواء التاسع لشرطة الطاقة القت القبض على متهم بتهريب النفط ومشتقاته وضبط عجلته نوع صهريج مُعَد للتهريب في محافظة البصرة".

وأضافت، أن "نوع المخالفة هوَ عدم وجود أوراق رسمية بالمنتوج المحمل"، مبينة أنه "تم مصادرة العجلة وأودع المتهم بالتوقيف تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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