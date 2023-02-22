انت الان تتابع خبر ضبط صهريج مُعَد لتهريب النفط واعتقال سائقه في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز شعبة سيطرات اللواء التاسع لشرطة الطاقة القت القبض على متهم بتهريب النفط ومشتقاته وضبط عجلته نوع صهريج مُعَد للتهريب في محافظة البصرة".

وأضافت، أن "نوع المخالفة هوَ عدم وجود أوراق رسمية بالمنتوج المحمل"، مبينة أنه "تم مصادرة العجلة وأودع المتهم بالتوقيف تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

