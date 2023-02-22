شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب بـ"الشيوخ": إحياء مسار العائلة المقدسة مشروع قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب محمود مسلم، في مناقشة الدراسة البرلمانية "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر" والمقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ و أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

تأتي الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد، لاسيما وما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية خاصة للسياحة الدينية في العالم، وقد اعتمدت هيئة تنشيط السياحة المصرية المرحلة الأولى التجريبية من مسار العائلة المقدسة حيث أعلن بابا الفاتيكان بداية إدراج مصر في برنامج حج الفاتيكان.

وأكدت الدراسة البرلمانية، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر مشروعًا قوميا باعتباره محورًا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

وتهدف الدراسة البرلمانية، إلى تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية الفريدة مع تحديد أهم الإجراءات التي قامت بها الأجهزة السياحية الرسمية لإحياء مسار العائلة المقدسة والتسويق السياحي له ضمن المشروعات التراثية لليونسكو.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي وذلك من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع عدد من مسئولي هيئة تنشيط السياحة المصرية ووزارة السياحة والآثار للإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها التي تهدف إلى مدى الاستفادة من تفعيل مسار العائلة المقدسة وتأثير ذلك على تنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة إلى مصر.